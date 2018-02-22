專題》團結力量大！電競俱樂部這樣搞實況

J Team榮譽隊長是周杰倫，因此簽約實況主有機會能與其同台曝光。（杰藝文創提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕實況主樣貌多變，可粗分為個人或簽經紀約，以後者來說，市場上就有多家經紀公司，如由前《英雄聯盟》世界冠軍選手MiSTakE所創立的M.E.魔鏡娛樂，各大電競公司如狼谷娛樂、ahq、杰藝文創與HKEsports也進場插旗。相較個人，公司簽約實況主可獲得更多資源，有利於讓自己曝光。

有公司罩！談工商、上節目、拍片免煩惱

杰藝文創J Team實況總監黃夙蓮說明，公司會與廠商談判工商案、爭取更好利潤，還會自製節目給實況主更多曝光機會，「單打獨鬥的實況主很難自己找攝影、節目企劃、導播幫你做節目」。此外，公司也會為實況主打造形象、剪輯個人短片，這些都是與公司簽約的益處。

以J Team來說，與其他電競戰隊最大不同，自然是「榮譽隊長」周杰倫，J Team實況主GY祥日前就曾與周杰倫同台，參加由「龍珠直播」在台北內湖舉辦的「周杰倫燃魂之戰」，實況主們能因周杰倫的光環更被大家看見。

實況主貴在真實 風格自己定位

實況強調真實，觀眾喜愛的正是個人特色強烈的實況主，「我今天逼你要想像自己是金城武，你連開台講話、粉絲互動都要像金城武，這對他來說很困難」，黃夙蓮說，目前J Team旗下約有近20位全職簽約實況主，公司做的是從實況主本身抓出亮點，請他去注意並凸顯風格。

電競戰隊起家的J Team也利用本身特色開創各種節目，從聚焦《爐石戰記》遊戲兼談話性節目《你聽過安Z嗎》到煮菜節目，企圖從遊戲玩家進軍到普羅大眾，後者更有一集請來「統神」張嘉航、現任立委「Freddy」林昶佐與北市議員王世堅。這些節目都讓旗下簽約實況主擁有舞台發揮。

不能只有外貌！ 我們要的是內涵

談到如何「發掘」新血，黃夙蓮直言「觀眾緣」及「穩定的粉絲」很重要，儘管「只要是女生都很吃香」，卻不一定能夠持久，「如果沒有內容，大家發現新的妹子就會遺忘（舊的）」，因此，公司相中的實況主，至少要有談吐能力、有額外能發展的空間，而不是只會開直播。

實況節目提供實況主們一個很好的發揮舞台（杰藝文創提供）

杰藝文創J Team實況總監黃夙蓮（記者陳耀宗攝）