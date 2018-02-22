NBA》火箭傷兵名單都清空 「大鬍子」放話組最強隊伍拚總冠軍

火箭近況絕佳，陣中一哥哈登放話要奪本季總冠軍。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕火箭在全明星週前勢如破竹拿下10連勝，目前以44勝13負的戰績排名西部龍頭，今天又有好消息！前陣子因腿筋傷勢連續缺席9場比賽的前鋒亞里札（Trevor Ariza）也歸隊訓練，這也意味著近況絕佳火箭目前無人處於傷病名單中，讓球隊一哥「大鬍子」哈登（James Harden）信心喊話，要全力拿下今年總冠軍。

「我們為自己設定了一個目標，」哈登說道，「就是想成為聯盟最頂尖的球隊，然後全力角逐本季總冠軍！」

哈登認為他們已經建力了一支強而有力的隊伍，對手絕對無法抵抗現在勢如中天的火箭，不過對於現在的戰績哈登還不是很滿意，認為球隊必須要繼續在戰績上自我要求。

「我們還有很長的路要走，還要繼續努力提升球隊戰力，繼續成長，然後變得更好，在季後賽中打出絕佳的表現。」哈登說。

而去年年底與火箭簽下一紙一年無保障合約的2007年灌籃王、前塞爾提克球員G. 格林（Gerald Green）在受訪時也說：「你可以看得出來我們這支球隊，打得非常團結，就像一個大家庭，從教練到球隊，再到球員，我們就像一個大家庭那樣打球，可以看出來這支球隊非常非常特別，很開心能成為其中的一份子。」

2007年灌籃王G.格林現在也在火箭陣中。（資料照，美聯社）