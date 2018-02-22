專題》那些年我們一起追的實況主夢

實況主是現今最火紅的職業之一。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕流行就像感冒咳嗽，吃個藥就復原，在這樣的網路世代中，曾經火紅的部落客不再，現在流行的是「直播實況」，只要有台電腦、手機，人人都可當實況主，入行門檻低，看似追夢容易，但這樣的夢想究竟能否當飯吃？

根據市調公司Newzoo 2017全球電競市場報告統計，去年全球電競產值來到6.96億美元、電競經常觀看人數更達1.91億人次。電競產業的「餅」越來越大，也讓大學新鮮人的求職夢不再只有「三百六十五行」，進入遊戲圈、擔任實況主儼然成為新趨勢。

放棄廣告正職投入實況 首開台只有20位觀眾

甫從大學畢業不久、長相甜美的翎翎，目前正是「杰藝文創」J Team簽約實況主，儘管畢業後先是進入廣告公司，不過才上工一個月，喜歡玩遊戲、懷有實況主夢的她，在沒有任何奧援情況下，選擇在家中靠著一台電腦，展開她的實況生涯，但起步並沒想像中容易。

「第一次開台才20幾個（觀眾），女生嘛，難免都會自信心受損，開不下去的感覺。」好在翎翎的朋友力挺，在她的實況台「斗內」（捐獻）、帶動氣氛，慢慢把實況人氣拉到300、400人，也被J Team相中簽下。

懷選手夢卻被戰隊放鳥 意外開啟實況主之路

另一位以真性情著稱的J Team實況主GY祥（本名陳家祥），實況人數可達千人，曾經因打《英雄聯盟》牌位達全台前30名，被某電競戰隊相中，當雙方都談妥、印表機維修工作也辭了，卻遭放鳥，兩頭空的他，只好把原本當成「興趣」的實況主認真經營成工作。

「我從一開始開實況就是想講什麼就講什麼，聊天室觀眾想問什麼，你覺得有趣的，就可以回答。」開實況已經兩年的GY祥認為一位好的實況主必須與觀眾有共同話題，「讓他們覺得像朋友一樣」，經營有成的他甚至會與粉絲出去吃飯、熱絡感情。

實況主不好當 留住觀眾、忍受酸民成必修課

面對鏡頭久了會習慣，但無所不在的語言騷擾，對GY祥與翎翎來說，各有不同體會。開台幾乎無所不談的GY祥，時常會有網友進來就是罵髒話或是想「釣魚」，起初GY祥會想辯駁，後來改變做法，「只要你不理他，就沒辦法繼續講下去，兩三次後也懶得繼續弄你」，他偶爾也會把鬧事ID揪出來，讓網友「公審」對方。

對翎翎來說，言語騷擾相對「變態」，有網友因為想看翎翎的身材，叫她起身走走，這點倒是還可以接受，但她卻遇過有網友問「台主可以看你腳趾嗎？」讓她一時間無法回應，只能笑笑說：「不要鬧啦」。

成功實況主定義？ GY祥：有足夠收入才能說服自己

談到未來抱負，對擔任實況主已經兩年的GY祥來說「養活自己還不夠」，他自認一個月的淨收入要達十萬，有越多的預算，可以提供更好的獎金回饋給粉絲，「你只要有足夠的收入，就可以說服任何人，也可以說服自己（成為成功的實況主）」。

J Team實況主GY祥，擔任實況主已達兩年，平均觀看人數約有千人。（記者陳耀宗攝）

J Team實況主翎翎，擔任實況主僅半年時間，還在努力擴充自身粉絲。（杰藝文創提供）