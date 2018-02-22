專題》創造三贏局面！ 實況主工商不須遮掩

公司簽約實況主通常都有機會受邀參與各種活動與節目。（杰藝文創提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕過往那段部落客因「假開箱真業配」導致網友圍攻的時期不再，現在從電視節目到實況產業，各種贊助掛名、工商曝光成為常態，杰藝文創J Team實況總監黃夙蓮指出：「你沒有必要騙觀眾，如果直接一點，他反而覺得『沒關係我知道你需要錢』，觀眾喜歡看你，也會接受你在賺錢沒關係」。

許多軟硬體廠商相中電競產業的市場潛力，而實況主正是作為產業與消費者中間的支點，也讓許多實況主成為各大廠商的工商推廣對象，而這樣的工商遠比以往直接，黃夙蓮舉例，中國節目《中國有嘻哈》很直接告訴觀眾贊助商是誰，「大家都知道你在工商，何必遮掩？像之前部落客事件那一波，大家是很生氣的，你還不如老實告訴我」。

實況主收入管道多：底薪、工商、出席活動

實況主收入來源除全職實況主有底薪外，通常可以接到遊戲廠商的工商合作案，比如遊戲商要求很紅的實況主開台玩遊戲給觀眾看，以便精確打中目標族群，富有名氣的實況主還會獲得「乾爹」的斗內；另一種形式是出席活動，獲得廠商贊助硬體設備的實況主也有可能被邀請出席新品記者會或是粉絲互動會。

合理工商時代！ 廠商、實況主、觀眾各取所需

當傳統媒體廣告不再這麼吃香，精打細算的廠商將目光投注至實況圈，與實況主達成完美默契，一方從工商獲賺取收入來源、另一方透過實況主高人氣鎖定目標族群，而觀眾喜歡看的是實況主持續開台露面，三者可說是相得益彰。

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