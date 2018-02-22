LOL》越南賽區宣布獨立！ 將獲MSI、世界賽固定席次

LOL官方宣布，越南賽區（VCS）正式獨立，未來將擁有季中邀請賽與世界賽入圍賽的固定席次。（取自LOL EPSORTS FLICKR）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕相信有在關注LOL世界其他賽區的玩家都知道，來自越南的Gigabyte Marines（GAM）靠著非主流打法的驚奇戰略，頻頻在世界賽場上打出亮眼成績，去年更在S7小組賽打敗同組的IMT與FNC兩勁旅，這樣的好表現終於為越南賽區爭取到獨立賽區的機會，LOL官方於昨（21）日宣布，越南賽區（VCS）正式獨立，未來將擁有季中邀請賽與世界賽入圍賽的固定席次。

回首2012年，當時台港澳地區仍屬GPL東南亞超級聯賽一員，卻誕生由台港選手組成的台北暗殺星TPA，一路打進世界賽總決賽，拿下S2世界冠軍，2015年，台港澳賽區（LMS）正式獨立，擁有自己的世界級賽事席次，越南賽區如今也跟上這條獨立之路，靠的不是別人，而是自身所展開出來的穩定、高強度實力。

根據官方說法，越南賽區所展現的高強度競爭力，無疑是為自己爭取到自成賽區的機會，作為廣大聯合賽區GPL的一員，越南賽區囊括近四次季賽冠軍，更在2017 MSI季中邀請賽打出相較其他13賽區更有競爭力的表現。

越南賽區自成一賽區後，將擁有2018 MSI季中邀請賽與世界賽獨立固定席次，不用再與GPL其他隊伍競爭席次，今年的MSI也將擴大為14支隊伍、世界賽隊伍依然為24支，洲際賽（Rift Rivals）越南賽區改為與土耳其、獨立國協賽區一組。

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