萊德盃》美國隊長任命史垂克和伍茲擔任副隊長

老虎伍茲。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕萊德盃歐美高爾夫對抗賽美國隊長佛瑞克，今天宣布由史垂克和「老虎」伍茲出任2018年美國隊的副隊長，他們將與洛夫三世共同分擔領導美國隊的重任，期待在9月下旬能於法國贏回萊德盃。

佛瑞克在本田菁英賽開賽前，宣布了史垂克和伍茲加入領導團隊的消息。美國隊目前有3位副隊長，第4位將到比賽開始前才公布。

史垂克和伍茲都是團體對抗賽的老手，他們都是兩年前洛夫三世擔任隊長時的重要輔佐力量，這次他們共同協助佛瑞克，不僅讓全隊有兩年前相同的氣氛，最重要的任務就是要完成25年來首次在歐陸贏得萊德盃。

對史垂克來說，這是他第3度出任美國隊萊德盃副隊長，他曾在2014年和2016年扮演過這樣的角色。他說：「能出任副隊長是我無上的光榮，我已準備好了，確保今年萊德盃會留在美國隊手裡。」

伍茲則是第2次擔任副隊長，他甚至有可能是參賽的副隊長。他說：「萊德盃對我有著難以想像的特殊地位，我非常感謝有機會再次為美國隊效力，也要感謝佛瑞克對我的信心、友誼和支持。」

2018萊德盃歐美對抗賽將於9月28日至30日在法國巴黎近郊的Le Golf National俱樂部舉行，兩年前雖是美國隊獲勝，但自1993年之後，美國隊就不曾在歐洲贏過萊德盃。

史垂克。（今日美國）