中職》藍寅倫追平三壘打 桃猿力克耐克森英雄

Lamigo桃猿打者藍寅倫擊出2分打點三壘安打，追平比數。（記者黃志源攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕Lamigo桃猿藍寅倫打出追平比數的2分打點三壘打，王柏融打下勝利打點，以3:2力克耐克森英雄，贏得熱身賽勝利。

猿隊由道恩斯先發，第2局被擊出3支安打失2分，而猿隊前兩局都攻佔滿壘未能得分，以0:2落後。

第5局猿隊嚴宏鈞和詹智堯連續安打，藍寅倫打出三壘打追平比數，王柏融再以滾地球換回超前分，以3:2超前。

猿隊尼克斯和黃子鵬各中繼3局，分別只被擊出1支和2支安打，朱俊祥投最後1局連續三振3名打者。

Lamigo桃猿打者藍寅倫擊出2分打點三壘安打，追平比數。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿先發投手道恩斯。（記者黃志源攝）

韓職耐克森英雄先發投手金正仁。（記者黃志源攝）

韓職耐克森英雄打者許正俠擊出１分打點三壘安打，耐克森英雄率先攻下分數。（記者黃志源攝）

韓職耐克森英雄打者許正俠擊出１分打點三壘安打，耐克森英雄率先攻下分數。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿後援投手黃子鵬。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿後援投手黃子鵬。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿勝韓職耐克森英雄。（記者黃志源攝）



