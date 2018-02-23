騎士主場挑戰五連勝 今日賽事預告與轉播

「詹皇」詹姆士（Lebron James）（右）（法新社）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

NBA例行賽持續進行，騎士將在主場迎戰巫師。騎士目前以34勝22敗暫居東部第三，近期取得一波四連勝佳績，「詹皇」詹姆士（Lebron James）近5場繳出29.8分、12助攻、9.6籃板的高效數據，他能帶領球隊豪取五連勝並縮短與綠衫軍的差距嗎？

巫師主力後衛畢爾（Bradley Beal）明星賽前一場面對尼客的比賽中轟下36分，狀態極佳。尤其在沃爾（John Wall）受傷後，巫師若想要贏球，畢爾的發揮絕對是球隊能否贏球的關鍵。

另一場比賽由快艇做客挑戰勇士。目前在西部排名第九的快艇仍在為季後賽奮鬥中，但球隊防守悍將布萊德利（Avery Bradley）本場比賽可能因傷缺陣，快艇後衛群勢必要跳出來頂替空缺了。

而勇士上一場被拓荒者擊敗後讓他們掉到西部第二位。球星柯瑞（Stephen Curry）近5場「僅」拿下17.4分和0.348的三分球命中率，今天他能打出反彈的表現嗎？精彩比賽，請球迷們不要錯過了！

冬奧方面，花式滑冰和冰球四強戰都有轉播，喜愛冬奧的球迷朋友，請準時鎖定轉播囉！

NBA例行賽

09:00 巫師@騎士 愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

11:30 快艇@勇士 緯來體育

冬奧

09:00 花式滑冰 女子長曲 愛爾達體育2台

15:30 冰球男子四強 捷克@俄羅斯 愛爾達體育3台

20:00 冰球男子四強 加拿大@德國 愛爾達體育三台