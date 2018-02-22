世界盃資格賽Live》日本隊辻直人單節4顆三分球 台灣29：35日本

2018/02/22 19:15

球隊

第一節

第二節

第三節

第四節

總分

日本

 11

 24

 

 

 35

台灣

 17

 12

 

 

 29

第二節

第二節一開賽，台灣隊遭遇亂流，辻直人與布朗連拿8分讓日本隊反超2分。暫停過後，辻直人再度投進三分球，分差拉至5分。隨後雙方你來我往，陳盈駿的三分球讓台灣隊追到剩下1分，但日本射手辻直人三分線外再度開火。分差回到4分。

第二節剩下51秒，永吉佑也的中距離助日本領先6分。台灣隊第二節最後一擊沒能投進。第二節打完，台灣以29：35落後日本。

第一節

首節開始，戴維斯連續在籃下放進4分，加上陳盈駿的外線，台灣一開賽以6：2領先日本。首節剩下4分14秒，陳盈駿的三分球與周儀翔的三分打讓台灣領先分數達到8分。但隨後布朗（Ira Brown）的暴扣助日本拉近比分。

首節末段，戴維斯連拿4分讓台灣隊領先幅度來到雙位數。可惜最後讓比江島慎投進一顆壓哨球，首節打完，台灣以17：11領先日本

賽前

世界盃男籃亞洲區資格賽第二階段，台灣隊今晚6點半將對上地主日本隊，目前兩隊皆是0勝2敗，勝負將攸關晉級資格。

過去兩隊近5年交手，台灣隊取得4勝1敗的優勢，但去年8月亞洲盃，少了「新台灣人」Q戴維斯坐鎮，台灣慘輸日本38分，寫下隊史最難堪的一頁。此戰Q戴維斯回歸，讓台灣增添一個穩定得分點。

相關關鍵字： 籃球 台灣男籃 世界盃男籃亞洲區資格賽 世界盃亞洲區資格賽

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