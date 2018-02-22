高球》本田LPGA泰國高球賽第1回合 龔怡萍、錢珮芸並列47

台灣選手龔怡萍。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國LPGA巡迴賽亞太系列賽事進入第2週，今天在泰國進行本田LPGA泰國高球賽第1回合，包括地主好手茉莉雅在內的4人，同以66桿並列領先，戰況膠著。

這場比賽台灣選手只有龔怡萍和錢珮芸參賽，今天她們都打出73桿，暫時並列47名。

LPGA本週移師亞洲，先到泰國再前進新加坡。這兩場比賽名額有限，4回合比賽無淘汰，較早出發的錢珮芸，柏忌、博蒂交替出現，今天上果嶺率不到60％，使她沒有太多機會，最後高於標準桿1桿作收。

龔怡萍最後1組上陣，打了10洞吞下兩個柏忌，遲遲沒有進帳，還好最後8洞兩鳥1柏忌完賽。這是龔怡萍今年第1場比賽。

第1回合打完，泰國茉莉雅、澳洲李旻姬、美國湯普森和柯達，都繳出66桿，暫時並列領先。最早站上首席的李旻姬，靠著最後1洞45呎長推打下老鷹，以低於標準桿6桿的66桿拔得頭籌。

不過後續回來的好手也有佳作，湯普森這回合打得很順手，出發第1洞就打下老鷹，第2洞又收下博蒂，追上了李旻姬。

除了領先的4人，包括衛冕者南韓梁熙英、朴城炫、田仁智、加拿大韓德森在內的6位高手，今天都以67桿繳卡，暫以1桿之差並列第5。

日本成田美壽壽、美國魏聖美、泰國艾莉雅在內的5人，則以兩之差的68桿並列11名，競爭態勢還未明朗。

錢珮芸。（資料照，記者趙新天攝）