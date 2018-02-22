LOL》橫掃MAD AFR：有信心贏下其他七隊

AFR以2-0擊敗MAD，奪首季第二勝。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕新年過完回歸賽事，《英雄聯盟》2018 LMS春季賽今（22）日首戰由AFR對上三連勝的MAD，年前打敗老牌戰隊ahq的AFR本日換下中路韓援CooN、新人「菜皮」Caipi上場，加上AD位Dalka依然開秀，以2-0擊敗MAD，拿下本季第二勝。賽後，上路選手Ninuo受訪時談到與開季不同，在於溝通進步，不管是中文或英文，都讓團隊打起來更得心應手，對上其他七隊也都有信心贏下比賽。

第一局選角。（取自Garena Live）

開局AFR採用新人Caipi頂替CooN中路位，但上路Ninuo更搶眼，上演茂凱單殺吶兒秀，20分鐘兩路邊線均爆發衝突，MAD占得優勢，柔依更是取得三顆人頭經濟，但26分鐘AFR靠著克黎絲妲開大丟出亞歷斯塔的成功開戰，打出1換4、順利收下巴龍，將經濟拉開到5000領先，接著克黎絲妲又在下路打出雙殺，此時AFR已經收下兩座高地塔；35分鐘AFR在巴龍池等待MAD迎戰，打出0換4後直搗主堡，MAD死守未果，吞下首敗。

Team Afro AD選手Dalka操作的克黎絲妲不管是開戰或是輸出都十分大膽且心細，單局輸出破32K，為兩隊最高；至於上路Ninuo的茂凱，其在邊線分推不斷牽制對方輸出位，也獲選為單局MVP。

第一局賽後數據。（取自Garena Live）

第二局選角。（取自Garena Live）

第二局AFR拿出LMS少見的史加納打野，很快就協助下路取得首殺，剎雅打出3/0/0開局，儘管MAD努力止血，但推塔數還是被AFR不斷拉開，28分鐘AFR偷吃巴龍成功，又在中路擊殺凱特琳，靠著這波巴龍BUFF打出10K經濟領先與所有外塔，32分鐘AFR趁MAD分散去抓剛普朗克的注意力，靠著塔莉雅築牆卡住對方退路，打出一波ACE，成功在33分鐘收下主堡、贏得比賽。

本局AFR更多的是在團戰展現優異配合，包括剛普朗克、塔莉雅與剎雅輸出都破20K，史加納在野區不斷給予MAD壓力，經濟更是幾乎從開局就一路領先，單局MVP則是頒給Dalka剎雅，其打出10殺2死4助攻，數據十分亮眼。

第二局賽後數據。（取自Garena Live）