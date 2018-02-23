MLB》瘋邦連五年扛重任 開幕戰先發對道奇強碰克蕭

瘋邦連五年擔綱開幕戰先發。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人今宣布開幕戰先發，由「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）連五年擔綱重任，將在美國時間3月29日作客道奇球場，對決連8年榮膺開幕戰先發的塞揚巨投克蕭（Clayton Kershaw）。

巨人總教練波契（Bruce Bochy）今受訪時公佈，本季開幕戰先發交給邦賈納主投，這將是瘋邦連五年扛下開幕戰先發重任，前四次累積2勝0敗，23局投球送出23次三振，防禦率2.74。波契宣布由瘋邦續投開幕戰後，還打趣向記者表示「對你們來說很驚訝吧！」，瘋邦將在本週日進行春訓實戰初登板，於巨人第三場熱身賽登板對小熊。

巨人隊史最長開幕戰先發紀錄為名人堂球星馬瑞修（Juan Marichal）的10次，瘋邦即將超越昔日強投林西肯（Tim Lincecum）獨居隊史第二。瘋邦上季開幕戰表現出色，對響尾蛇主投7局送出11K，責失3分完成優質先發，還從塞揚強投葛蘭基（Zack Greinke）手中扛出該季首轟，7局上再度轟出陽春砲，成為大聯盟史上首位在開幕戰演出雙響的投手。

巨人本季首場比賽將作客道奇球場，道奇日前已公佈開幕戰投手，不做第二人想交由塞揚王牌克蕭主投。生涯累積17轟為現役投手之最的瘋邦，曾在2015、16年接連從克蕭手中擊出全壘打，對戰打擊率2成。

克蕭是道奇開幕戰不二人選。（資料照，USA TODAY Sports）