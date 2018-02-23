MLB》打擊練習扛大號全壘打 大谷週日迎接春訓初登板

Shohei Ohtani will make his first #LAASpring start on the mound this Saturday, when the Angels face the Brewers at @DiabloStadium.



Enjoy the Sho!! pic.twitter.com/3DDwcSbXRR — Angels （@Angels） 2018年2月22日

〔體育中心／綜合報導〕萬眾矚目的日本二刀流大谷翔平，將在美國時間24日約下午1點（臺灣時間25日凌晨4點）進行春訓初登板，於亞利桑那春訓基地主場先發對釀酒人，預定投兩局，大谷表示相當期待，會盡力做好準備並從中學習。

「我覺得這（春訓初登板）對我、還有我的大聯盟生涯而言，是個非常重要的一大步，我現在非常興奮。」大谷翔平透過翻譯表示，「這將會是我在美國的第一場先發，所以我相當確定，會有很多東西無法照我的意思走，但這很OK，我只需要知道、還有哪些地方需要調整。」

由於與天使簽的是小聯盟約，就定義來說，大谷翔平是以非大聯盟名單、受邀球員身份參加大聯盟春訓，雖然就目前看來，天使非常有可能把他放入開幕戰球員名單，但大谷本人仍堅信自己得更加努力，才能證明自己屬於輪值的一份子。

大谷翔平要證明自己能站穩先發。（資料照，USA TODAY Sports）

「結果對我來說相當重要，我之前已經說過，我需要證明，我得非常努力才能爭取到先發輪值的一席之地，我得看看我現在在哪，謹慎走好每一步。」大谷翔平說，由於大谷在登板投球當天以及隔天不會上場打擊，最快要等到美國時間26日對教士才有可能以打者身分亮相。

大谷今天除了進牛棚練投、準備後天先發，也首度在坦帕春訓球場進行打擊練習，在第4輪第6次揮棒時，轟出一發飛過右外野記分板的大號全壘打，隊友和球迷都驚呼連連，「風向也是原因之一，我開始能看準球、擊球點掌握得比較好了，我很享受和隊友們胡鬧，也很享受這裡。」大谷翔平說，隨後也在防護員全程緊盯下進行跑壘測試，從一壘衝到三壘確認開過刀的右腳狀況，大谷在過程中以手勢示意完全沒問題。