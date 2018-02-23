男籃》戴維斯將球衣修成「台灣」 中國球迷怒了

戴維斯將球衣上的「Chinese」改成「Taiwan」。（取自戴維斯IG）

〔體育中心／綜合報導〕世界盃男籃亞洲區資格賽，台灣隊昨以70：69險勝日本，漂亮奪下首勝，賽後「抗日英雄」戴維斯在社群網站將球衣上的「Chinese」改成「Taiwan」，讓我國球迷大讚「好感人」。

然而，中國網站「天涯社區」一名網友「淚認華」分享這個消息，竟稱戴維斯在博取台灣球迷好感度；許多中國球迷也跟著痛批，「將政治帶入體育，這是故意的挑釁行為，是否應該得到處罰？」

甚至還有中國球迷用歧視字眼寫道，「那黑x有種正式比賽的時候穿這種衣服我就服他，圖，哈哈，又來P圖建國嗎？」、「好可憐，都不敢穿這樣的衣服上場，怕被罰禁賽。只好靠P照片來YY一下，哈哈哈，台灣人好可憐...」、「阿Q嘛，精神勝利法！」

相較於中國球迷痛罵戴維斯，我國球迷則是大力送暖，不少人認為台灣隊真的是撿到寶，才能找到像戴維斯這種歸化球員，「好感動，真正的台灣人！」、「台灣真的很幸運有他」、「推Q 比很多人都還愛台灣」

戴維斯昨對日繳12分、11籃板、6助攻的全能成績單，自2013年入籍台灣後，只要他健康出賽，我對日是完美的5勝0敗，成為「抗日英雄」，但他不居功，認為全隊強烈的防守意識，彼此互相協防，才是後來居上的關鍵。

「天涯社區」的中國網友痛罵戴維斯。（取自天涯社區）

中國球迷對戴維斯的謾罵充滿歧視性字眼。（取自天涯社區）