NBA》豪爾德展魔獸本色 狂抓24板助隊力克籃網

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂今天坐鎮主場面對籃網的挑戰，夏洛特中鋒「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）展現禁區宰制力，全場狂砍15分24籃板，徹底撕碎籃網的油漆區，終場黃蜂在豪爾德的帶領下以111：96輕取籃網。

比賽一開始豪爾德就展現奇佳狀態，在禁區內無人可擋，第一節打完就繳出10分11板的「雙十」數據，黃蜂也以4分領先進入第二節。次節D.羅素（D'Angelo Russell）開始掌握節奏，連續得分幫助球隊反超，而黃蜂這邊也不干示弱的有所回應，上半場打完籃網將分差縮小到2分。

下半場黃蜂展開強勢進攻，一波13：0的小高潮將比分拉開，而籃網找回手感後也開始追分，在汀維迪（Spencer Dinwiddie）的領軍下將比分追到6分。決勝節籃網依然苦苦追趕對手，無奈關鍵時刻黃蜂一哥「天行者」沃克（Kemba Walker）展現頂級後衛本色，率隊打出一波12：4強拉尾盤，比賽也失去懸念。籃網在今天輸球後苦吞8連敗。

黃蜂沃克31分7助攻、豪爾德15分24籃板、巴頓（Nicolas Batum）10分5籃板7助攻。；籃網D.羅素19分4籃板5助攻、D.康寧漢（Dante Cunningham）22分12籃板3助攻、汀維迪12分4籃板9助攻。

豪爾德。（美聯社）