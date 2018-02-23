MLB》精密體檢還沒完 紅襪延後與馬丁尼茲簽約

馬丁尼茲尚在接受體檢。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪與重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）談成5年1.1億美元（約新台幣31.9億元）大約，然而卡在體檢程序尚未完成，馬丁尼茲無法隨隊春訓，球團也無法發佈正式加盟消息，得暫緩簽約動作。

花了整整四個月的交涉努力，紅襪終於用5年1.1億美元價碼獲得馬丁尼茲點頭同意，但因尚未完成體檢，紅襪至今無法發佈正式簽約消息，球團發言人今向記者說明，由於馬丁尼茲正在接受精密的體檢，尚無法發佈正式加盟聲明，有機會在明天公佈。

大聯盟記者指出，紅襪是在美國時間週一與馬丁尼茲談成簽約共識，馬丁尼茲在週三現身球場接受體檢，雖然還無法正式隨隊春訓，但紅襪已經在球場休息室為馬丁尼茲準備好個人置物櫃，紅襪球員們相當期待這位重砲的到來。

《ESPN》報導認為，紅襪延後宣布正式簽約消息，會讓外界懷疑，馬丁尼茲的身體是否有狀況，但紅襪球團堅持，就只是體檢的過程還沒完成而已，棒球事務部總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）以簡訊回應：「我能說的就只有，他還在進行體檢。」

唐布洛斯基並未透露相關細節，對於記者提問是否會安排馬丁尼茲前往波士頓、或是在佛州由特定醫生親自確認狀況，唐布洛斯基沒有回應，至於馬丁尼茲能否在明天開始隨隊春訓，布洛斯基則說不確定。

《ESPN》指出，大聯盟消息透露，紅襪要用破億合約簽下自由球員，因此得進行完善縝密的檢查，2015年砸7年2.17億大約買下塞揚先發普萊斯（David Price）之前，也是相當謹慎行事，當年他們在週二晚上談妥價碼，隨即安排普萊斯接受體檢，直到週五才正式簽約。

美媒點出，馬丁尼茲近年傷史豐富，2016年守備時撞上全壘打牆，造成右肘骨折，去年開季曾因右腳扭傷缺陣數週，最後扛出生涯新高單季45轟結束球季。

紅襪砸大錢買球員，行事相當謹慎。（資料照，美聯社）