NBA》詹姆斯繳全面身手卻孤軍奮戰 騎士無緣5連勝

詹姆斯繳全面身手卻孤軍奮戰。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕東部強權騎士在明星賽前打出「交易行情」，今日在主場迎來下半季首戰，「大帝」詹姆斯（LeBron James）仍舊打出全面身手，但團隊在三分線手感低迷，最終103：110不敵巫師，無緣拉出5連勝。

騎士在交易大限前，換來4位即戰力G.希爾（George Hill）、胡德（Rodney Hood）、克拉克森（Jordan Clarkson）及南斯（Larry Nance Jr.），隨即以4連勝結束上半季。

騎士今在主場遇上近9戰7勝的巫師，即便曾在第二節取得12分領先，但卻在上半場後段遭巫師反撲，騎士反以54：57落後巫師。易籃後，騎士外線仍未見起色，巫師在第四節最多領先達11分，但靠著詹姆斯率隊猛攻，又追近至3分落後，無奈最終仍功虧一簣。

詹姆斯在末節力挽狂瀾，單節貢獻15分，全場繳出32分、9籃板與8助攻，但騎士團隊在三分線出手35次命中8顆，命中率僅22.9％，不如對手巫師的40％及12顆三分球，成為克城軍輸球主因。

巫師雖少了一哥沃爾（John Wall）坐鎮後場，此次靠著團隊戰力擊敗騎士，全隊共送出29次助攻，頂替沃爾上陣的捷克高後衛史托倫斯基（Tomas Satoransky）繳出17分、8助攻；二當家畢爾（Bradley Beal）挹注18分、9助攻；歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）投進3顆三分球，攻下17分；波特（Otto Porter Jr.）3顆三分球，拿到15分、8籃板。

巫師收下一波3連勝後，戰績34勝24敗僅落後騎士半場勝差，居東部第四席。