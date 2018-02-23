NBA》費城雙星合轟62分 七六人1分險勝公牛

西蒙斯。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日公牛坐鎮主場迎戰七六人，費城雙星「推特王」恩比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons）兩位火力全開，都砍下30分的「雙十」成績，助球隊以116：115險勝公牛。

比賽一開始七六人在西蒙斯和恩比德的帶領下率先展開強攻，以一波13：2的攻勢當作開局，公牛則靠著替補陣容緊咬比分，接連打出兩波小高潮幫助球隊，首節打完七六人33：29領先。次節公牛前鋒波提斯（Bobby Portis）爆發，以連續的外線投射將比分拉近，並在二節末靠著團隊火力超前比分，上半場打完公牛以69：67領先對手。

下半場雙方持續膠著，兩隊主力各有發揮，但誰也沒辦法將比分成功拉開，三節戰罷七六人93：91領先對手。最後一節，波提斯依然維持火熱狀態，半節獨得10分幫助球隊再次反超，最後關鍵時刻七六人射手瑞迪克（J.J. Redick）2罰命中追至僅差1分，此後公牛出現關鍵失誤，讓西蒙斯穩穩罰進2球，最終七六人以1分險勝公牛，豪取6連勝。

七六人西蒙斯32分7籃板11助攻、恩比德30分13籃板5助攻3抄截4火鍋、薩里奇（Dario Saric）13分8籃板2助攻、瑞迪克14分3籃板2助攻；公牛波提斯38分7籃板2助攻、拉文（Zach LaVine）23分3籃板4助攻。