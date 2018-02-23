棒球》台灣世界排名下滑 棒協解釋原因

協會秘書長林宗成。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒壘球總會（WBSC）公布棒球世界排名，我國遭古巴、墨西哥超前，從長期佔據的老4跌至第6。對此，棒協將在3月開會研擬對策，並提出補救方向。

對於世界排名下滑，棒協發布新聞稿解釋，於計算成績年度（2015~2017），我國四級棒球代表隊包含U15、U18、U23以及頂級賽事如經典賽與12強成績皆不如預期，也讓積分大幅滑落，主因為技術層面與國際經驗不足。

棒協表示，未來將針對2點進行加強，包括棒協多年呼籲的國家棒球訓練基地，去年在體育署與嘉義縣政府支持協力下，已開始著手規劃，並預定於明年階段性完工，即可供給每年十支以上國家代表隊使用，並提供最完善的硬體與軟體。

此外，棒協也將於3月召開技術委員會，針對未來國際賽事如何提升戰力及補強國際經驗，做專業且深入的討論，並盡速提出對策。

2015-2017年國際賽成績