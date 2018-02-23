NBA》柯瑞三分球太準飆44分 率勇士扳倒快艇

柯瑞今飆進8顆三分球貢獻44分，助隊擊敗快艇。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA經過一週多休兵，衛冕軍勇士今日在主場迎敵，靠著犀利三分砲火，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）飆進8顆三分球，貢獻44分，率隊134：127擊敗7人得分上雙的快艇。勇士在下半季首戰開出紅盤，以些微勝率之差，居西部第二。

勇士上半場就展現凶猛三分，團隊在三分線10次出手命中7顆，湯普森半場貢獻17分、柯瑞15分，以70：58領先進入下半場。易籃後，柯瑞先率隊擴大領先優勢，快艇仍在後苦苦追趕，甚至在末節追近至2分落後，仍被柯瑞用三分球重傷害，最終依舊是徒勞無功，黯然兵敗客場。

柯瑞今手感發燙。（今日美國）

湯普森成為隊史第10位進軍灣區「萬分俱樂部」好手。（今日美國）

柯瑞全場19投14中，包括11次出手，命中8顆三分球，攻下44分、10助攻與6籃板；K.湯普森（Klay Thompson）賽前生涯總得分為9995分，此仗貢獻19分，成為隊史第10位進軍灣區「萬分俱樂部」好手。至於杜蘭特（Kevin Durant）24分、7助攻；D.格林（Draymond Green）13分、7籃板及6助攻。

快艇T.哈里斯（Tobias Harris）22分；「板凳暴徒」L.威廉斯（Lou Williams）21分；中鋒D.喬丹（DeAndre Jordan）16分與14籃板；加林納里（Danilo Gallinari）15分、瑞佛斯（Austin Rivers）14分、特奧多西奇（Milos Teodosic）14分、哈瑞爾（Montrezl Harrell）15分，7人得分上雙卻難敵柯瑞的炙熱手感。