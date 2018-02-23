專題》出一張嘴很好賺？ 原來電競主播賽評這樣忙

電競主播賽評承擔相當重要的任務。（Garena提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕不同於傳統體育競技，電競賽事比的是「螢幕內的戰爭」，即使觀眾到現場看的依舊是轉播大螢幕，因此電競賽事更需要主播賽評穿針引線，讓觀眾了解賽事過程。

一般賽事播報台主要有主播及賽評兩種角色，主播除掌握節目流程，還要讓觀眾知道場上情勢、賽評則是負責分析當下戰況及整場遊戲走向。兩職位的共通點為敘事跟反應的能力都非常重要，把話說得清楚與來得及評論，才有辦法「入味」。

毫秒間交鋒 電競主播反應得夠快

「電競」其實就是體育競技的一種，電競主播自然與體育主播雷同，唯一的差別在於電競賽場交鋒往往發生在「毫秒」間，播報反應要更快，才有辦法跟上比賽節奏。剛入行半年的Garena約聘主播「KH」楊恭烜認為，一個好的電競主播，是結合新聞主播口條、體育主播專業與活動主持人帶動節奏的能力，畢竟「播報台上娛樂性高一點，觀眾會比較喜歡」。

目前台灣最穩定的電競聯賽就屬《英雄聯盟》，每年擁有穩定隊伍數與兩賽季，擔任Garena賽評的「EGG」詹文豪也分享賽前繁雜的準備工作，長期包括更新對遊戲的知識理解、熟悉世界各賽區選手英雄出裝；單場準備像是了解對戰組合過往紀錄、選手單季到生涯的數據比較。這些東西很難量化成「多少時間」，而是不斷累積的基本功。

播報台不好待 得承受網友砲火

但播報台上的努力不一定會被網友買帳，詹文豪有時自認播報得不錯，回家卻看到網友負面反應，「世界賽我播ahq打EDG比賽，西門出了一個小反甲，那個裝備引起廣大討論，我覺得該講的都有講到，可能大家不這麼認為」，他直呼「滿受傷的」，好像網友認為他們口氣是在嘲諷選手，但其實沒有這個意思。「抗壓性」也就成為播報台上必備的生存技能。

在這個網路飛速的時代，或許每天都有新的工作機會產生，詹文豪與楊恭烜抓住電競產業正要蓬勃發展的階段，懷著「電競夢」的他們成功將興趣轉為工作，也努力將網友批評轉化為將更好的播報內容，持續為台灣電競圈的貢獻心力。

目前台灣最穩定的電競聯賽就屬《英雄聯盟》，每年擁有穩定隊伍數與兩賽季。（Garena提供）

一般電競賽事播報台有分主播及賽評，另外還會再有分析台分析戰況。（記者陳耀宗攝）