專題》靠播比賽養活自己！ 電競主播賽評成「夯」職業

隨著近年電競賽事如雨後春筍般出現，也讓專業的主播賽評成為炙手可熱的對象。（Garena提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕隨著近年台灣電競職業賽事逐漸成熟，不再只有過往零散的「盃賽」，獲得月薪保障的選手有機會藉此養活自己，不只是前端選手，連後端的主播、賽評需求也隨著賽事數量而倍增，本次特別企劃將帶大家一窺電競主播賽評的神祕樣貌。

近年來台灣人已經多次證明有拿電競世界冠軍的實力，連帶讓台灣電競產業更受重視，這意味著更多工作機會浮現，其中主播賽評透過專業又流利的口條，引領觀眾感受賽況的激昂。隨著近年電競賽事如雨後春筍般出現，也讓專業的主播賽評成為炙手可熱的對象。

贏者全拿！ 非一線主播薪資不比上班族好

能夠把「興趣」變成工作，總是令不少人稱羨。「出道」半年的「KH」楊恭烜目前為Garena約聘主播，他觀察到這個行業是「贏者全拿」，如果無法擠身一線主播，薪資不會比上班族好多少；因此他說服父母的方式是為自己設下期限，如果在年中無法擠身一線主播，可能就不會走下去。

「我覺得大人都很現實，當老師一個月也有30、40K薪水。」談到這裡，楊恭烜微皺了眉頭，原本想順從父母從事教職的他，人生意外轉折做起「主播夢」，所幸靠著「字正腔圓」的腔調，成功打造個人特色；下了播報台，他也以通告藝人的身分參加ahq電競俱樂部的實況節目，兩份薪水算下來，「總之不會餓肚子，哪天努力做到一線主播，我爸媽或許會對我改觀」。

企業相繼投入電競賽 主播賽評需求增

大學就讀公共行政系的「EGG」詹文豪從兩年前開始進入Garena工作、擔任賽評一職，最早只是想進遊戲業的他，在多年前因參加主播培訓被台灣最早一批電競主播相中，如願展開播報生涯。

「以前可能只有GPL（東南亞超級聯賽），其他就是網咖盃或店家自辦比賽。」詹文豪指出，現今電競賽事與日俱增，除Garena舉辦的《英雄聯盟》LMS聯賽、ECS次級聯賽、網咖盃、校際盃外，更有RedBull、Lenovo等企業相繼舉辦電競賽事，「許多廠商投入，有越來越多主播賽評需求，就越有機會只靠這件事情（播報）養活自己」。

《英雄聯盟》目前是台灣規模最大的電競賽事，遊戲公司Garena共有三名全職、十幾名約聘的主播賽評與賽事團隊接下製播重責，約聘主播會依據不同等級賽事播報給予不同酬勞，Garena還會依據社群反應作為評判基準，狀況好的主播獲得越多播報機會，拿到待遇就越好。隨著環境逐漸變好，都讓詹文豪與楊恭烜有繼續「做夢」的本錢，養活自己。

詹文豪（右）認為，越多廠商投入電競賽事，就越有機會靠電競播報養活自己。（記者陳耀宗攝）