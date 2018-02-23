專題》電競主播也有培訓班 成敗由觀眾決定！

Garena主播賽評黃金企劃首年公開徵選玩家約有200人、2017年自薦100人。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕電競賽事近年來蓬勃發展，遠比過去更需要相關賽事轉播人才，特別是負「穿針引線」重責的主播賽評。承辦《英雄聯盟》台港澳LMS賽區製播的遊戲公司Garena更有所感，便從2016年起舉辦「Garena主播賽評黃金企劃」，為台灣電競環境培育更多人才。

作為「2017黃金主播培訓班」一員，本名楊恭烜的「KH」可說是近期《英雄聯盟》玩家十分熟悉的主播新血，儘管先後播報過網咖盃等小型賽事，但直到去年9月初「2018 LMS春季賽升降賽」的較大型賽事登板，才讓觀眾產生印象，靠的是一口「字正腔圓」的腔調，立刻就成為他的招牌特色，還被虧為「國人主播」（有如中國主播腔調）。

培訓班課程多：口條、台風、企劃能力都要有

Garena主播賽評黃金企劃首年公開徵選玩家約有200人、面試錄取10人；2017年自薦100人、二階面試錄取4人，錄取率不到5%，可說是十分嚴謹，而KH便是其中一位。

培訓課程眾多，從數據分析、口條訓練、正音課程、聲音表情、節目企劃與VOD試播都有，楊恭烜還透露，Garena去年請來曾為長榮航空、伊林模特兒經紀公司口條訓練的中央廣播電台王筱鳳老師，從口條訓練到台風儀態，讓他笑稱「老師刁得滿嚴的」。

「試播時我們會找個空間倆倆搭配。」楊恭烜分享，通常播報台至少兩人搭配，要能溝通順利需一定默契，起初練習時總會「卡卡的」，不知道講什麼人家會回什麼，加上需有快速反應的能力，「旁邊在跟我講話時，我已經在想下一步要講什麼了」。

培訓主播去留 交由觀眾決定

這樣的培訓班並沒有一個「最終考核」，現職賽評的「EGG」詹文豪說：「我們不會刻意做最終決選，大家會獲得上台機會，由觀眾評價決定台上的去留」；處女秀就獲得好評居多的楊恭烜靠著穩健口條逐漸站穩舞台，但他仍十分重視網友給的評價，「像我們這種約聘的，如果沒有顧好觀眾，哪一天我不知道能不能繼續在這條路上」。

Garena目前正在著手準備今年培訓企劃，主播賽評黃金企劃負責人楊鈞任自認目前培訓班成效不錯，未來更考慮納入個人品牌經營課程，培訓主播增加個人特色，讓觀眾更有記憶點，也有助於久存業界；也希望下一屆會有更多各行各業的人願意投入其中。

Garena去年請來曾為長榮航空、伊林模特兒經紀公司口條訓練的中央廣播電台王筱鳳老師（右）。（楊恭烜提供）

遊戲公司Garena從2016年起舉辦「Garena主播賽評黃金企劃」，為台灣電競環境培育更多人才。（Garena提供）