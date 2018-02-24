寶島夢想家拚主場首勝 今日賽事預告與轉播

寶島夢想家明天將回到主場彰化。（寶島夢想家臉書）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

寶島夢想家將在明天下午2點50分於彰化主場挑戰來訪的香港東方，面隊目前暫居ABL第一名的香港東方，寶島夢想家能否重整旗鼓擊敗對手並終止12連敗呢？歡迎球迷朋友們到彰化體育館替寶島夢想家加油打氣！

NBA例行賽方面，「綠衫軍」塞爾提克客場面對活塞。綠衫軍最近的三連敗使得他們讓出東部王位的寶座，面對撞牆期，帥哥教練史帝文斯（Brad Stevens）是否會變陣來幫助球隊終止連敗呢？

而活塞目前以28勝29敗位居東部第九，仍然為季後賽席位努力。禁區雙塔葛瑞芬（Blake Griffin）與卓蒙德（Andre Drummond）的表現絕對是活塞能否贏球的關鍵。

另一場比賽由火箭坐鎮主場迎戰灰狼。火箭近況火燙，近期一波10連勝也成功搶回西部王位寶座。主將「大鬍子」哈登（James Harden）能否再次一夫當關，帶領球隊豪取11連勝呢？

灰狼目前以36勝25敗高居西部第四，球星巴特勒（Jimmy Butler）近5場平均攻下24分，而吉柏森（Taj Gibson）上一場也有28分的表現。西部兩強對決，球迷們不要錯過囉！

冬奧今天的雪車項目、冰壺金牌戰都有轉播，喜愛冬奧的朋友們請準時鎖定！

東南亞職業籃球聯賽

14:50 香港東方@臺灣寶島夢想家 ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育1台

NBA例行賽

08:00 塞爾提克@活塞 ELEVEN SPORTS1

09:00 灰狼@火箭 緯來體育、愛爾達體育1台

平昌冬奧

08:30 雪車 男子組四人賽前兩趟 愛爾達體育2台

14:30 冰壺 金牌戰 瑞典@美國 愛爾達體育3台

20:00 冰壺 銅牌戰 愛爾達體育3台

BWF世界羽球巡迴賽

19:00 瑞士公開賽 四強 愛爾達體育2台