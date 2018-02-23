OWL》邊看賽事邊賺聯盟代幣！ 官方聯手Twitch推出粉絲加油新招

《鬥陣特攻》職業電競聯賽Cheering 是 Twitch 獨特功能，能讓電競迷解鎖遊戲英雄造型、獨家表情與戰隊主題物品。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《鬥陣特攻》職業電競聯賽進入第二階段賽事，官方昨（22）日與Twitch宣布全新計畫，未來《鬥陣特攻》的觀眾不僅能在Twitch透過「Cheering」功能與他人分享對這款遊戲的熱愛，還能靠觀賽賺取聯賽代幣、解鎖獎勵與遊戲內容。

首先是「Cheering」，此為Twitch獨特功能，能讓鬥陣迷解鎖遊戲英雄造型、獨家表情與戰隊主題物品，粉絲還能使用Twitch虛擬道具小奇點 （Bits），來替最愛的戰隊和選手加油！Cheering天梯榜更會紀錄最投入的電競迷，讓大家知道誰才是最熱情且有行動力的粉絲。

此外，粉絲只要將暴雪 Battle.net 帳號連結至Twitch、MLG.com或OverwatchLeague.com，就可以邊看賽事邊賺取聯賽代幣，官方還會從最後一張地圖的實況轉播觀眾中，隨機選出一定比例人數，發送100枚聯賽代幣，將可用於遊戲內購買造型。

目前這項功能已在涵括台灣在內的16國推出，Twitch資深商業總監Mike Minton 表示：「透過Twitch絕無僅有的Cheering功能，粉絲既能支持戰隊，也能解鎖獨家物品。此外，觀眾獎勵計畫也能讓觀眾賺取聯賽代幣，與有榮焉使用《鬥陣特攻》職業電競聯賽主場戰隊造型。更多創新內容仍在開發階段，但這已是獨一無二的觀賽方式，想必能吸引追求極致線上共同觀賽體驗的粉絲。」

《鬥陣特攻》職業電競聯賽的觀眾只要將暴雪 Battle.net 帳號連結至 相關轉播頻道，就能一邊欣賞精采賽事，一邊賺取聯賽代幣。（暴雪娛樂提供）