LOL》橫掃GRX終止五連敗 ahq Ziv：會盡力爭取季後賽

本場勝利也是自1月21日打敗HKA以來的首勝。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕長達一個月的五連敗，ahq終於在今（23）日的《英雄聯盟》2018 LMS春季賽以2-0擊敗第二名的G-Rex Gaming，成功將戰績拉抬至兩勝五敗，但仍落後Team Afro的兩勝三敗，依舊排名第七。賽後，ahq上路選手Ziv終於露出笑容，他認為ahq很多場團戰處理及溝通有待進步，他也認為新加入輪值的Wako或LBB都不能再用以前的打法，溝通也要更加油，更表示ahq依舊會盡力爭取季後賽。

第一局選角。（取自Garena Live）

首局嘉文四世不斷支援線上並遏止塔莉雅遊走跑線，14分鐘ahq策畫下路四夾二、收下人頭及首塔經濟，GRX直到18分鐘才抓到落單的崔絲塔娜並收下預示者，隨後雙方一來一往，誰都沒把握拿下巴龍，直到30分鐘ahq成功收下兩顆人頭，終於拿下巴龍並打進高地，不過GRX卻單抓到ahq雙輸出位，反登陸ahq高地收下水晶兵營並回頭吃下遠古巨龍，39分鐘再開巴龍，卻被崔絲塔娜搶到，雙方隨即爆發衝突，這回ahq打出2換4，終於笑到最後，贏下首勝。

賽後數據圖可見，ahq經濟從7分鐘後就一路長紅，An操作的崔絲塔娜輸出達35K，為兩隊之冠，只不過遊戲後期連續兩次被單抓，也險些讓GRX看見翻盤機會，本局MVP則是頒給Ziv的弗拉迪米爾，其打出4殺2死4助攻，在最後一波會戰血池爆發，更助ahq贏下關鍵會戰。

第一局賽後數據。（取自Garena Live）

第二局選角。（取自Garena Live）

第二局前期雙方均無戰事，17分鐘GRX嘗試塔殺，但被ahq反靠札克果斷開戰打出一波ACE，率先取得首塔經濟，隨著巴龍現蹤，雙方開始爭奪視野，25分鐘再度於中路爆發會戰，儘管布郎姆先倒，但ahq持續追擊打出2換5，順利吃下巴龍，但在GRX死守下只推掉上二塔；33分鐘GRX選擇開吃巴龍，但被ahq收下三顆人頭，並拔掉兵營，但GRX又抓到機會打出2換3，隨後再度搶開第三隻巴龍，ahq靠著鄂爾三度控場，打出全滅，成功在41分鐘拿下勝利。

這場勝利也是ahq自1月21日開季首場打敗HKA後久違的勝利、終止五連敗，從賽後數據圖可以看見，ahq AD選手An凱特琳瘋狂輸出53.1K，為兩隊最高，經濟從18分鐘開始後就從未落後，單局MVP則是交到Ziv手上，鄂爾打出3殺1死15助攻，多次在會戰控住對方成員，助隊伍會戰接連告捷。

第二局賽後數據。（取自Garena Live）