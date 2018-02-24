NBA》今夏鐵了心要走？ 小喬丹拋售加州豪宅

快艇中鋒「小喬丹」D.喬丹本季陷入交易傳聞。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕從不動基石到被球團放上交易談判桌的快艇中鋒「小喬丹」D.喬丹（DeAndre Jordan）本季陷入交易傳聞，雖然到交易大限都沒有消息，不過今夏就能成為自由球員的他，近日卻被媒體發現，正在以650萬美元出售自己一套位於加州的豪宅。

小喬丹出售的這棟豪宅一共有兩層樓高，擁有5個臥室和5.5浴室，另外還配有一個超大的客廳、甚至還有一個室內電影院。

小喬丹自從2008年選秀被選中之後，就在快艇效力了10年之久，他曾兩度成為聯盟的籃板王，去年也首次入選NBA全明星賽，今年到目前為止也繳出11.9分和15籃板，表現十分出色。

而原本被當成非賣品的小喬丹，由於快艇隊正在開始重建，本季已經多次陷入交易流言中，雖然最終沒有被交易出去，不過包括公鹿、暴龍、巫師、灰狼、拓荒者及騎士等隊對他都非常有興趣，在2015年夏天與快艇簽下一份4年8800萬美元續約的他，在今夏就可以跳出合約成為自由球員。

據之前《ESPN》指出，兩年沒有經紀人的D.喬丹，前陣子已經找好經紀公司，就被推測可能是為了交易做準備，今天又被《洛杉磯時報》報導將以650萬美元拋售加州豪宅，也代表著小喬丹在今夏極有可能將結束他的快艇生涯。

D.喬丹本季表現出色。（資料照，今日美國）