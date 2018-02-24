本田菁英賽第2回合 潘政琮並列24名晉級 伍茲上升到並列14

潘政琮。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕旅美台灣好手潘政琮，今天在美巡賽本田菁英賽第2回合，又打出71桿，以兩回合總計142桿並列24名，順利晉級決賽。

潘政琮連續兩回合都繳出71桿，今天他在前5洞就賺進3個博蒂，狀況還不錯，一度推進到前8名。但接下來沒有繼續進帳，反而吞下4個柏忌，尤其後9洞的3個柏忌都是果嶺上3推桿，比較可惜。

這兩回合小潘在強風中擊球手感很好，唯獨推桿沒跟上，讓他錯失機會，還吞下柏忌。

第2回合風勢強勁，場地更難打，昨天第1回合有20人打出紅字桿數，今天只有13人低於標準桿。美國選手李斯特和洛夫馬克同以137桿並列領先，李斯特打出5鳥1柏忌，以全場最佳的66桿完賽，上升了35席。

包括辛普森在內的4名好手同以1桿之差的138桿並列第3。「老虎」伍茲這回合以71桿作收，總計141桿上升到並列14名，只落後4桿。賽後伍茲說：「這回合打得不錯，只有兩洞出錯，第15洞和第16洞，我在那裡損失了3桿。風很強，稍有失擊就會影響得很明顯。」

他在第15洞短洞開球偏右了一點，被逆轉吹下水塘，罰桿拋球第3桿打上果嶺，16呎的推桿沒進，吞下雙柏忌。接著在第16洞果嶺3推桿。

衛冕者佛勒今天成績不理想，他花了76桿，總計147桿，2桿之差未能跨過晉級線。