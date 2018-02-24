日職》本季最重量級球員 第3名是台灣球員

廖任磊排名日職本季最重量級球員第三。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕〕日本媒體《Full-count》今撰文排名2018年最重量級球員，效力巨人的台灣投手廖任磊以125公斤居第3，僅次於雙洋砲樂天阿馬達、廣島艾瑞德。

廖任磊在2016年被巨人第7指名選中，高201公分、重125公斤的他，去年就是日職第3重量級球員，今年蟬聯名次。最重量級前十名中，只有羅德井上晴哉不是洋將。

至於本季最輕量級球員則是軟銀內野手川瀬晃，只有61公斤（175公分），歐力士內野手坂本一將則以65公斤居第二，不過他身高只有162公分，是最輕量級球員前10名中最矮的。

2018日職最重量級前10：

1 阿馬達（樂天） 193公分135公斤

2 艾瑞德（廣島） 196公分126公斤

3 廖任磊（巨人） 201公分125公斤

4 梅森傑（阪神） 198公分121公斤

5 佩古洛（樂天） 192公分119公斤

6 梅希亞（西武） 198公分118公斤

7 馬雅（中日） 201公分117公斤

8 井上晴哉（羅德） 180公分114公斤

9 卡米內洛（巨人） 193公分111公斤

10 多力茲（阪神） 195公分109公斤

最輕量級前10：

1 川瀬晃（軟銀） 175公分61公斤

2 坂本一將（歐力士） 162公分65公斤

2 高松渡（中日） 176公分65公斤

3 松本龍憲（軟銀） 173公分66公斤

4 高田知季（軟銀） 175公分67公斤

4 明石健志（軟銀） 175公分67公斤

4 小野郁（樂天） 175公分67公斤

4 岡田俊哉（中日） 178公分67公斤

4 田城飛翔（軟銀） 178公分67公斤

4 三森大貴（軟銀） 184公分67公斤