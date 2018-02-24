NBA》鹽湖城大軍近況絕佳！爵士正式提出申請想辦全明星賽

猶他爵士隊今天正式向NBA聯盟提出了申請，希望能申辦2022或2023年NBA全明星週活動。（取自爵士隊官網）

〔體育中心／綜合報導〕全明星賽魅力無法擋！猶他爵士隊今天正式向NBA聯盟提出了申請，希望能申辦2022或2023年NBA全明星週活動，而鹽湖城上次舉辦全明星賽已經要追溯到1993年，如果他們能順利在舉辦2023年全明星賽，也正好能慶祝舉辦全明星賽的30週年。

爵士向今向聯盟遞交了一份申請，打算以「Game Elevated（比賽升級）」為主題，強調要讓遊客體驗創新、藝術和教育，申辦方和協辦夥伴則將包括猶他州、鹽湖城、猶他體育委員會和猶他旅遊局等。

「我們代表猶他州，承諾盡全力把全明星賽帶回鹽湖城！」州長Gary R.Herbert說道，「米勒家族（爵士老闆）、爵士組織和我們州都非常清楚，NBA全明星賽和NBA大家庭將會再次愛上我們州熱情的民眾們，。」

鹽湖城市長Jackie Biskupski也說：「我們都非常興奮，也已經做好要將全明星賽帶回能源方案體育館（爵士隊主場）的準備，鹽湖城有著多元、豐富的體育文化，2002年的鹽湖城冬奧會至今也仍被當作是成功的典範。」

而在爵士隊主場的能源方案體育館擁有18306個座位，配套設施也十分完善。鹽湖城也有許多舉辦大型賽事和活動的經驗，而且光在鹽湖城市中心，就擁有6000間酒店房間，絕對能滿足球迷住宿方面的需求。

而在1993年鹽湖城全明星賽上，兩位爵士傳奇人物「郵差」馬龍（Karl Malone）和史塔克頓（John Stockton）組成的「黃金搭擋」，共同舉起全明星賽MVP獎杯，也讓上次的全明星賽對爵士來說可說是非常意義非凡。

「1993年的全明星賽，有很多值得回味的原因。我們的新球場才使用了兩年，我們非常自豪地歡迎NBA大家庭來我們的新家。」爵士老闆米勒（Greg Miller）說道。

近況絕佳的爵士隊，在「超級菜鳥」米契爾（Donovan Mitchell）全能身手帶領下，在全明星賽前創下隊史近9年來首次11連勝，上一次收下至少10連勝要追溯到2009年2月12日到3月11日的12連勝。爵士目前戰績30勝28敗，排名西部第10，僅落後快艇0.5場勝差，若今天能在主場擊敗拓荒者，將能擠下快艇躍上第9。

超級新秀米契爾表現超搶眼帶領爵士拿下11連勝。（資料照，美聯社）