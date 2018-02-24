NBA》沙波尼斯替補繳雙十 溜馬輕鬆射鷹三連勝

沙波尼斯替補雙十。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬今在自家主場迎戰老鷹，合計6人得分上雙，替補的沙波尼斯（Domantas Sabonis）雙十演出，攻下全場最高21分13籃板，助隊以116：93輕取老鷹，收下3連勝。

首節雙方互有攻勢，溜馬小贏5分。次節溜馬替補表現亮眼，史岱芬森（Lance Stephenson）、沙波尼斯帶頭將分差擴大至兩位數，半場打完溜馬以61：44領先老鷹。

下半場一開始，溜馬利用老鷹失誤打出一波5：0的小高潮，雙方分差來到22分，不過老鷹遲遲無法縮小比分，前三節打完還有17分落後。

決勝節雙方差距仍持續維持在20分左右，隨著老鷹換下主力球員，比賽早早進入垃圾時間，最終溜馬就以23分差大勝老鷹，笑納3連勝。

溜馬J.楊恩（Joe Young）攻下20分全隊次高，喬瑟夫（Cory Joseph）進帳15分，歐拉迪波拿下14分7籃板9助攻，史岱芬森13分8籃板8助攻。

老鷹方面以板凳出發的泰勒（Isaiah Taylor）繳出17分最佳，普林斯（Taurean Prince）挹注14分，貝茲莫（Kent Bazemore）12分，多希（Tyler Dorsey）11分。

老鷹泰勒板凳出發繳全隊最高分。（美聯社）