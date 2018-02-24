NBA》米德爾頓飆進超前三分彈 公鹿延長賽扳倒暴龍

米德爾頓（後）投進超前三分球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今天踢館東部龍頭暴龍，在決勝節最後一刻被瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）的壓哨扣籃逼進延長賽，好險最終靠著米德爾頓（Khris Middleton）飆進超前三分彈，在延長賽以122：119險勝，斬斷暴龍7連勝。

首節雙方你來我往，暴龍在羅利（Kyle Lowry）、伊巴卡（Serge Ibaka）的帶領下小贏6分。次節公鹿泰瑞（Jason Terry）、米德爾頓接連飆進三分，接著又打出一波11：1的攻勢，以單節42：28逆轉戰局，半場結束公鹿取得65：57的優勢。

易籃後，雙方維持7分左右的差距，三節打完公鹿以96：88領先。決勝節暴龍攻勢再起、一路緊咬比數，終場前最後3.3秒瓦倫丘納斯完成壓哨扣籃，兩隊以110打平，進入延長賽。

延長賽羅利飆進大號三分球、伊巴卡補進2分，暴龍取得5分領先，不過公鹿立刻展開攻勢，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）和泰瑞聯手扳平比數，米德爾頓飆進超前三分彈，雖然德羅森（DeMar DeRozan）放進2分但為時已晚，最終暴龍仍以3分輸球。

公鹿方面，亞德托昆波雙十演出，攻下26分12籃板，米德爾頓、布雷德索（Eric Bledsoe）分別進帳21分，泰瑞拿下14分，韓森（John Henson）、梅克（Thon Maker）各有12分。

暴龍德羅森砍下33分8籃板全場最高，伊巴卡貢獻18分，羅利獲得17分7助攻，Pascal Siakam拿到17分，瓦倫丘納斯10分8籃板。

字母哥拿下26分12籃板。（美聯社）

德羅森砍全場最高33分。（美聯社）