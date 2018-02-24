MLB》「怪力男」轉隊首戰沒表現 老虎重砲手仍說他讚

怪力男本季改披洋基球衣，不過熱身賽首戰沒有安打表現。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕加盟洋基的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）去年繳出59轟、132分打點，被看好將與「法官」賈吉（Aaron Judge），組成恐怖的重砲連線，不過今天熱身賽首戰洋基3：1擊敗老虎，史坦頓雖沒什麼貢獻，不過老虎重砲卡布雷拉（Miguel Cabrera）倒是相當看好他未來在美聯的表現。

史坦頓今天先發打第2棒守右外野，不過在今天兩個打席中，除了首局獲保送之外，3局下他則在一、二壘有人的情況下，只擊出二壘方向的雙殺打，在第5局就退場下去休息。

「我覺得這很有趣，真的非常有趣」史坦頓說，「我只是上場試著去適應比賽的節奏，很棒的一天！」而對於改披條紋球衣的首戰，史坦頓倒是沒有什麼緊張的感覺，不過他也坦言：「對於很多全新的事物，都有一種很酷的期待和興奮感。」

而不免俗的，史坦頓當然也被問到了，在洋基的新球季和上季在馬林魚有沒有什麼差異？

「要怎麼比較？這裡比較好」史坦頓說，「令人興奮的是，就是可以展開春訓了。雖然這只是熱身賽，但已經有很多人迫不及待想要看看我們能有多大的能耐？這就是最不同的地方！」

雖然史坦頓今天沒有安打表現，不過一直在三壘側觀察敵情的老虎隊球星卡布雷拉仍給予這位新科國聯MVP極高評價，也點出了國聯和美聯的差別。

「我認為他（史坦頓）會有非常棒的一年，」卡布雷拉說，「在國聯比賽中，投手也得下場打擊，這就會有很大的差別。而在美聯這裡，每個人都可以打，所以我認為史坦頓能夠打出更多的全壘打，打擊率也會有所提升。」

老虎隊球星卡布雷拉。（美聯社）