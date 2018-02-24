LOL》首次上場就得勝 閃電狼新人小西：目標成為SKT的Wolf

ShiauC接受現場主持人湯米採訪，談論首次上場心情。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽來到第五週賽程，閃電狼是八隊唯一保持不敗的隊伍，昨（23）日擊敗Machi Esports後，戰績來到五勝零敗，贏下第一局比賽後，閃電狼選擇讓替補輔助選手ShiauC上場，他也不負期待、操作塔里克打出1殺2死10助攻表現，關鍵巴龍局大絕無敵下得得宜，也是閃電狼能贏下第二局的功臣之一。

賽後，ShiauC也接受現場主持人湯米採訪，談到首次上場比賽的心情，他表示是以平常心去打比賽，沒特別多想；被問到在閃電狼這支老牌戰隊打輔助並與Betty搭配下路，他也表示壓力其實還好，更直言：「壓力這種東西需要靠你自己去調適，你看開一點，大概就不會那麼重」，儼然已有職業選手的成熟心態。

談到隊內老大哥蛇蛇SwordArT對他的幫助，ShiauC表示不管是佈置視野、指揮call、巴龍團或是對線，蛇蛇都教他許多，儘管團練他上場機會相較學長少，但他也會把握機會去看蛇蛇團練時是如何操作英雄與指揮隊伍。

訪談間，ShiauC也被湯米虧說當時進入閃電狼，自認LMS最好的「瑟雷西」操作者不是閃電狼的當家輔助蛇蛇，而是小夜夜，根本是進錯隊伍。

最後，ShiauC被問到未來的目標或是想要成為的人，他表示想成為SKT的當家輔助Wolf，不過在此之前，他的目標是先成為台灣第一輔助，其他的就等到達成後再說。

閃電狼談笑用兵，2-0橫掃M17。（取自Garena esports flickr）