MLB》陳偉殷恐趕不上開季 美作家火力全開怒批毒瘤

邁阿密媒體日前報導陳偉殷可能趕不上開季。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕邁阿密媒體上週報導，馬林魚最高薪球員陳偉殷可能趕不上開季。消息一出，美國網站《Call to the Pen》一名作者撰文痛批，陳偉殷已成為阻礙球隊成功的最大絆腳石。

該文作者米勒里克（Sean Millerick）開頭就寫道，「馬林魚短期間內要成功的最大絆腳石不是基特（Derek Jeter），這個榮耀應該要給陳偉殷。」痛批他是薪資上的沉重負擔，將成為馬林魚這幾年來都無法翻身的最大原因。

陳偉殷去年僅投33局，季後執行未來3年選擇權，將可領取5200萬美元，殷仔去年11月受訪表示，不否認這兩年沒什麼表現，但若逃脫合約對自己是更大的傷害，「為什麼要做傷害自己的決定。」

談到陳偉殷的抉擇，米勒里克撰文表示球迷無法對此冷靜看待，當陳決定不逃脫合約的那一刻，就注定讓馬林魚無法留下核心成員，「他倒不如自己去打包隊友的行李。」

米勒里克也說，除非陳偉殷在明星賽前投出10勝0敗，防禦率2以下的成績，不然今年根本沒人想交易。因此，作者酸溜溜地寫道，陳偉殷會是他本季最用力加油的球員，因為只要投出成績，馬林魚就有機會送走他。

「陳偉殷在2019-2020年會賺得跟達比修有一樣多，那樣的錢可以買進明星打者，或菁英級的終結者，或留下鮑爾（Justin Bour）和瑞爾穆托（J.T. Realmuto）。」米勒里克說，只要陳偉殷沒在今年繳出好成績，甚至讓傷痛問題延續到2019年，球隊就沒有機會擺脫他，「我會大力為他加油！」