NBA》拓荒者雙槍合砍50分 終結爵士11連勝

里拉德攻下24分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕爵士日前拉出一波11連勝，不過今天在主場面對拓荒者卻踢到鐵板！拓荒者雙槍里拉德（Damian Lillard）、麥考倫（CJ McCollum）合拿50分，助隊以100：81輕鬆踢館。

開賽拓荒者攻勢連連，阿米努（Al-Farouq Aminu）、麥考倫連續命中三分，爵士則靠著戈貝爾（Rudy Gobert）內線強攻緊咬比分，中段爵士一度落後到雙位數，好險米契爾（Donovan Mitchell）連砍兩記外線止血，首節拓荒者小贏1分。

次節兩隊手感冰冷，混亂之中麥考倫領軍擴大分差，不過米契爾、英格斯（Joe Ingles）連拿7分回應，半場打完拓荒者以53：47領先。

易籃後，麥考倫狀態依舊火熱，一人連拿8分率隊再次領先到雙位數，反觀爵士未見起色，前三節打完拓荒者已領先18分。

末節爵士沒有放棄追趕，連拿6分逼拓荒者喊出暫停，不過調整過後拓荒者雙槍馬上跳出來取分，澆熄爵士反攻氣燄，最終拓荒者就以19分大勝，爵士11連勝也告終。

拓荒者麥考倫攻下26分全場最高，里拉德繳出24分，諾基奇（Jusuf Nurkic）進帳15分7籃板，阿米努12分8籃板。

爵士方面，米契爾拿下21全隊最高，戈貝爾挹注15分9籃板，英格斯12分，克勞德（Jae Crowder）12分。

麥考倫繳26分全場最高。（美聯社）

米契爾拿下21分全隊最高。（美聯社）