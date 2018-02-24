NBA》才嗆賭10萬元單挑 巴特勒馬上扭傷膝蓋

巴特勒今天出戰火箭不慎扭傷右膝。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕J.巴特勒（Jimmy Butler）今年入選明星賽，卻因為太累所以完全沒上場，引起包含快艇「魯長老」威廉斯（Lou Williams）在內的一些球員不滿，今天巴特勒出面表示，如果有人不服的話可以找他單挑，他願意出10萬美金來賭，不過才剛嗆完，他卻在第三節扭傷右膝退場，灰狼今天也以102：120不敵火箭吞敗。

雖然入選NBA全明星賽柯瑞隊（Team Stephen），但灰狼一哥J.巴特勒整場比賽卻連一分鐘都沒打，也讓他飽受批評。連快艇「魯長老」威廉斯也在個人推特（Twitter）上標記他寫下：「老兄，你是認真的嗎？哈哈哈！」

快艇「魯長老」威廉斯也發文表示對於巴特勒全明星賽沒上場的理由感到驚訝。（取自威廉斯推特）

而今天J.巴特勒也特別回應：「給Lou（威廉斯）和那些覺得自己可以獲選全明星球員的人，恕我直言，LeBron和他的隊友因為贏了比賽拿到10萬美元，與其在那邊放話，不如直接來跟我賭，我們可以來一對一單挑，你就會知道為什麼我可以入選。」

本季巴特勒場均出賽37.3分鐘，繳出22.4分5.4籃板5.0助攻1.9抄截，出賽時間甚至比「大帝」詹姆斯（LeBron James）還要高，也讓他成為本季出賽最久的球員。

巴特勒也再次強調，明星賽之所以選擇不上場是因為他非常需要休息。「在場上我必須要防守哈登（James Harden）40分鐘，我了解球迷會很沮喪，但有件事一定要搞清楚，那就是球季還很長，我不會縮減自己出賽時間，所以如果有機會休息，我就會選擇好好休息。」

然而在今天出戰火箭的比賽，第三節剩下最後不到4分鐘時，巴特勒卻因為爭搶籃板造成膝蓋受傷，隨後被攙扶離場，右膝經X光檢查結果為陰性，不過明日還是會回明尼蘇達接受進一步的檢查。

巴特勒（23）。（美聯社）