台灣悍將大戰澳洲 今日賽事預告與轉播

陳盈駿將帶領台灣隊面對亞洲區最強澳洲。（資料照，記者林正方方土攝）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

NBA例行賽，雷霆作客勇士主場，兩隊方別位居西部第五以及第二，勇士更是僅落後聯盟龍頭火箭0.5場勝差，雙方都將盡全力取勝，究竟雷霆「CPR」連線能否客場擊敗勇士四巨頭呢？

另一場賽事，湖人前往挑戰國王，湖人少主「球哥」波爾（Lonzo Ball）在昨日傷癒歸隊，今天能否背靠背出賽也值得關注，這場經典的加州內戰將由誰拿下勝利，請各位球迷務必鎖定。

世界杯男籃資格賽，台灣22日在客場擊敗日本，晉級第二輪機會大增，今天將拔師前往澳洲挑戰亞洲第一的澳洲，各位球迷記得收看比賽為台灣好手加油。

ABL部分，寶島夢想家將在下午於彰化主場面對馬來西亞猛龍，昨日惜敗給聯盟龍頭的寶島夢想家能否在自家主場開胡並終止13連敗呢？球迷朋友們都可以前往彰化體育館為寶島夢想加加油！

平昌冬奧來到最後一天，今天有雪車男子組、冰壺女子組、冰球男子組、越野滑雪女子30公里的決賽，晚間7點也有閉幕典禮，喜歡冬奧的朋友們請準時鎖定！

NBA例行賽

09:30 雷霆@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

12:00 湖人@國王（D-live）緯來體育

世界杯男籃賽亞洲區資格賽

12：05 台灣@馬來西亞 ELEVEN SPORTS 1

東南亞職業籃球聯賽

15:00 馬來西亞猛龍@臺灣寶島夢想家 ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育1台

平昌冬奧

08:00 雪車 男子組四人賽後兩趟決賽 愛爾達體育3台

08:00 冰壺 女子金牌戰 冬奧2台

12:00 冰球 男子金牌戰 俄羅斯 VS. 德國 愛爾達體育2台

14:00 越野滑雪 女子30公里集體出發賽決賽 愛爾達體育3台

19:00 閉幕典禮 愛爾達體育2台

BWF世界羽球巡迴賽

19:00 瑞士公開賽 決賽 愛爾達體育3台