NBA》「起床手痛到沒辦法刷牙」 快艇帥哥射手因傷缺陣

加林納里在與勇士之戰中弄傷右手舊疾。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯快艇前鋒加林納里（Danilo Gallinari），因手部傷勢缺陣今日快艇客場挑戰太陽之戰。加林納里還向記者表示，「早上起床後手痛到沒辦法刷牙！」

快艇在前一場惜敗給衛冕軍勇士，今日客場出征，靠著L.威廉斯（Lou Williams）狂轟35分和哈里斯（Tobias Harris）30分的挹注下，快艇以128：117擊敗太陽，拿下明星賽後首勝。

加林納里前一場面對勇士之戰，先發出賽32分鐘，攻下15分，不過在比賽中弄到了曾經受過舊傷的右手，雖然在經過X光檢查後並沒有斷掉的跡象，但是當加林納里回到洛杉磯後會再做更詳細的檢查。

手傷有多嚴重到無法出賽？加林納里表示，「昨天弄到的傷勢十分糟糕，今天早上我想刷牙時，我痛到沒辦法刷，這就是我現在的狀況。」

加林納里來自義大利，2008年第一輪第6順位被紐約尼克選中，先前效力過尼克與金塊，去年休賽季期間透過交易加盟快艇。生涯場均15.4分、4.7籃板、2助攻，不過飽受傷痛困擾，曾在2013賽季因左膝傷勢整季報銷，生涯累計因傷缺陣場次超過百場。

加林納里（右）有過不少傷病史。（美聯社）