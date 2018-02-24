UBA》公開男一級八強明天開戰 健行要用地主優勢搶四強門票

在桃園市政府、桃園籃球委員會及健行科大校方大力支持，UBA首度前進健行進行比賽。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／桃園報導〕106學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級八強賽，明天在桃園健行科技大學開戰，衛冕軍身兼地主的健行科大今日中午舉辦選手午宴，總教練劉孟竹希望8支球隊能在新穎的健行籃球館享受到高規格的場地，不過，他仍誓言帶領子弟兵晉級最終四強，前進台北小巨蛋。

經過15場預賽廝殺後，最終公開一級八強有健行科大、義守大學、國立體育大學中州科技大學、台灣師範大學、台北市立大學、高雄師範大學及輔仁大學。8隊將展開8天7戰廝殺，排名前4席的隊伍將取得3月24、25日小巨蛋的總決賽入場券。

在桃園市政府、桃園籃球委員會及健行科大校方的大力支持下，UBA首度前進健行進行比賽。而健行在預賽取得14勝1敗，如今將在自家場地迎來8天7戰的體能考驗，劉孟竹說：「我不清楚別的球隊狀況，但我們陣中可用之兵多，平時操體能也操得很兇，相信球員都有足夠體能應付八強階段的惡戰。」

健行第一戰將簡祐哲（右）和國體大主將陳昱瑞明日將來場射手較勁。（記者林岳甫攝）

健行第一戰將簡祐哲表示，能在自己最熟悉的場地比賽，真的是件幸福的事情，他一定會竭盡全力打好每場比賽，回饋給學校及同學。

健行明日6點15分首戰將對上預賽第三的國體大，兩軍在預賽最終戰切磋，由健行取勝。不過，國體大主將陳昱瑞有信心這回與健行進行車拚，他也明白能前進八強的球隊都絕非弱隊，屆時鐵定都會來真的，且對抗強度鐵定會比預賽提高許多，他一定會用盡全力打，期盼能在大學生涯最後一年，率隊再度進軍四強。