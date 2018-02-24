2018全球電競產值將達9億美元 亞太地區觀看人次最多

根據Newzoo市調報告，全球電競觀眾將在今年達到3.8億人次。（取自LOL ESPORTS FLICKR）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕市調公司Newzoo日前發布2018全球電競市場報告，報告指出今年全球電競產值將會來到9億560萬美元（約262億新台幣）、年成長達38%，其中77%來自贊助（3.59億）、廣告收益（1.74億）、媒體及內容授權（1.61億），另外23%來自遊戲出版者報酬（1.16億）與門票及相關商品（9550萬），隨著電競產業逐漸成熟，2020年預計達到14億美金。

Newzoo報告中的2018電競收益圓餅圖。（取自Newzoo）

全球電競觀眾將在今年達到3.8億人次，包括電競經常觀看人次1.65億與不固定觀看的2.15億人次，在電競經常觀看人次的世界分布，亞太地區就佔了53%，而全球電競觀眾預計在2021年達到5.57億人次。

Newzoo報告中的電競觀看人次成長趨勢。（取自Newzoo）

北美市場依舊是電競產業重心，收益達3.45億美金，這項數字到了2021年可望達到6.56億美金，多數來自贊助收入，從去年的1億增長至今年的1.62億，更受惠於新進贊助商與北美地區舉辦的世界最大規模電競聯盟與巡迴賽事，光是北美就有高達2300萬電競經常觀看人次並平均每人電競相關花費14.8美元（約430元新台幣），遠高於其他地區。

西歐則是全球第二大電競市場，約佔1.69億美金，當地的電競組織過去幾年活躍於國際電競賽事，但也因為歐洲大陸文化分歧，許多贊助商、媒體公司仍停留在地區性規模並主動尋求電競發展契機，其中贊助商依舊在收益比例最高，達6290萬美金收益、媒體授權則為2660萬美金，年增長為49%。

報告也提到，中國同樣是急速發展電競產業的地區，收益達到1.64億美金，電競觀看人次更是高達1.25億。

Newzoo CEO Peter Warman指出：「從消費端檢視，電競靠著全球熱情的粉絲持續增長。若從商業端來看，電競已經進入一個全新且關鍵的階段，並持續發展為一成熟產業。」