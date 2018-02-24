本田LPGA泰國高球賽》錢珮芸第3回合打下兩隻老鷹 還差點一桿進洞

錢珮芸。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕本田LPGA泰國高球賽今天進行第3回合，美國女將J.柯達繳出68桿，以總計196桿，4桿之差保持領先。

台灣女將龔怡萍今天以69桿完賽，她打下4個博蒂，只有1個柏忌，這回合最後兩洞她連續博蒂作收，讓她以總計211桿並列26名。

遞補出賽的錢珮芸，這回合從第10洞出發，後9洞她打下兩個老鷹、2個博蒂和2個柏忌。錢珮芸表示，第18洞第2桿剩230碼，她拿5號木桿攻上果嶺，球過洞之後順著坡一路回滾，停在洞旁1呎，老鷹輕易到手。

但更精采的是第14洞，錢珮芸差一點點在這個4桿洞打出一桿進洞。她說：「這洞的梯台今天往前移，只有280碼，木桿開球我就打上果嶺，球過洞之後也是1個坡，我的球回滾之後差一點進洞，停在洞口右邊，只差不到兩吋。」

可惜回到前9洞，錢珮芸沒延續手感，這9個洞只有1個柏忌，最後以69桿完賽，總計216桿暫列47名。

第3回合領先者仍是J.柯達，雖然她在前10洞打得並不理想，只有1個柏忌，但第11洞開始，7洞打下5隻小鳥，讓她始終站穩領先。

她的妹妹N.柯達（Nelly Korda）今天有絕佳的演出，打完17洞賺進8個博蒂，一度衝到並列第2。最後1洞她的第2桿偏右沒上果嶺，在長草區的第3桿打短了，第4桿切上去又不夠靠近，兩推吞下柏忌，65桿完賽，總計204桿並列第6。

領先群幾乎都是前半段打得不理想，泰國的茉莉雅前5洞出現3個柏忌，從第6洞開始她打下7個博蒂、1個老鷹，以65桿繳卡，總計200桿躍升至第2。她的妹妹艾莉雅今天在比賽中段多花3桿，但最後4洞打下3鳥1鷹，也以65桿完賽，總計202桿排第4。澳洲李旻姬則以201桿排第3。

美國女將湯普森昨天賽後因為她在第15洞攻果嶺時移動了廣告看板，被罰了兩桿，退至第4名。今天出發之後心情不是很順，前6洞多花3桿。

幸好她逐步回穩，打回5隻小鳥。加上最後1洞攻果嶺的幸運球，直接命中旗桿，球往右彈，剛好有個坡讓她的球又回滾到洞口附近，湯普森推進9呎老鷹，讓她以69桿作收，總計203桿排名第5。

今天比賽戰至台灣時間下午5時30分，因雷雨系統接近，比賽被迫暫停，只剩最後兩組在第18洞沒打完。當時現場看來還是晴天，兩組選手被要求退回會館都有點意外，所幸比賽在半小時之後恢復，6個人都順利在天黑之前完賽，明早不必趕來補賽。

J.柯達續保領先。（法新社）