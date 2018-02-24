中職》要命再見失誤 桃猿熱身賽不敵起亞虎

韓職起亞老虎跑者柳在信9局下回本壘，Lamigo桃猿捕手廖健富（左）接球欲觸殺，但發生接球失誤，柳在信（右）手摸本壘攻下致勝分，起亞老虎逆轉勝Lamigo桃猿。（記者黃志源攝）



〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊今與韓職起亞虎二軍進行熱身賽，兩隊合計敲出29支安打，桃猿9局下出現再見失誤，終場以9：10輸球。

桃猿今天派出前中信兄弟洋投克恩三世先發，熱身賽初登板投2局失1分，僅被敲出1支安打，投出２次保送和1次三振，桃猿此役共用7名投手，林樺慶、王溢正、林柏佑、王躍霖、陳禹勳、朱俊祥等人接力登板，後援投手中只有王溢正沒有掉分。

雙方前8局戰成9：9平手，起亞虎9局下靠著桃猿捕手廖建富的接球失誤，跑回再見分，終場以10：9贏球。

桃猿隊藍寅倫延續熱身賽火熱手感，今天打擊繳出3安猛打賞，只差全壘打就能完全打擊，並靠著保送和失誤上壘，5次打擊都站上壘包，上壘率百分百。

Lamigo桃猿發投手克恩三世。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿發投手克恩三世面對韓職起亞老虎同位打者投出２次「觸身球」，先是桃猿捕手劉時豪被擊中小腿抬出場，隨後起亞老虎者吳尚燁再被擊中手掌。（記者黃志源攝）

起亞虎打者吳尚燁被觸身球擊中手掌。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿投手林樺慶中繼投球。（記者黃志源攝）



Lamigo桃猿投手王溢正中繼投球未失分。（記者黃志源攝）



Lamigo桃猿投手林柏佑中繼投球。（記者黃志源攝）



Lamigo桃猿投手王躍霖中繼投球掉3分。（記者黃志源攝）



Lamigo桃猿打者藍寅倫5次打擊都上壘。（記者黃志源攝）



Lamigo桃猿投手陳禹勳中繼投球。（記者黃志源攝）



Lamigo桃猿投手朱俊祥中繼投球。（記者黃志源攝）

