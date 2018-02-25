MLB》狂飆156公里仍挨轟 大谷翔平處女秀遭震撼教育（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊新寵兒「二刀流」大谷翔平，春訓熱身賽先發出戰釀酒人獻出赴美初登板，原本預計投2局大谷大聯盟初體驗就挨轟，今天主投1.1局投了31球，被敲2安包含1發陽春砲失2分，送出2次三振、1次保送，大聯盟初登板雖然表現平平，不過飆出97英里（156公里）公里速球和兩次仍獲得肯定。

大谷翔平迎來大聯盟首秀。（美聯社）

大谷翔平首局面對首棒維拉（Jonathan Villar）就先被敲出場地規則的二壘安打，接下來三振掉了下棒Nate Orf，對韓籍打者崔志萬投出保送，面對下一棒時卻發生暴投，捕手馬度納多（Martin Maldonado）又發生傳球失誤，讓在三壘的維拉跑回本壘拿下釀酒人第一分，不過大谷接下來三振菲力普斯（Brett Phillips）結束驚險的半局。

沒想到次局一上來，大谷就被釀酒人外野手布洛克斯頓（Keon Broxton）逮中一顆偏高的直球，一棒將球轟出左外野，助釀酒人再添一分，之後讓下棒打者擊出左外野飛球接殺後，大谷便下場休息，改由帕雷迪斯（Eduardo Paredes）接替投球。

大谷被釀酒人第6棒布洛克斯頓敲出左外野陽春砲，掉第2分，下一棒Nick Franklin打出左外野飛球接殺後，就被換下場休息。（美聯社）

大谷翔平天使處女秀就挨轟，總計先發1.1局，被敲2支安打，送出2次三振、1次保送，失2分（1分責失），防禦率6.75。