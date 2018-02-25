路跑》高雄馬今開跑 球后戴資穎任神秘嘉賓

〔記者粘藐云／高雄報導〕2018高雄MIZUNO國際馬拉松今在凌晨6：20分於世運主場館熱鬧開跑，吸引超過2萬名跑者共襄盛舉，高雄市長陳菊與世界球后戴資穎擔任鳴槍嘉賓，受到跑者熱烈歡迎。

今年的高雄馬拉松共有來自日本、菲律賓、香港等33個地區、近700位國外跑者參與，還有超過2萬名國內跑者加入，國別數及人數都再創新高。

這次的馬拉松也邀請世大運標槍國手鄭兆村、黃士峰擔任領跑員，球后戴資穎則為神秘嘉賓，在鳴槍儀式當中現身。

高雄市長陳菊表示，此次賽事特別因應元宵燈節，世運大道兩旁掛上燈籠，營造氣氛，活動能夠成功，也感謝工作人員、義交、警察等人的幫助，期待跑者能在今日的比賽中再創佳績。

此外，今早高雄部分地區也為了此次馬拉松進行交通管制，請用路人尋找替代道路。

高雄馬拉松今凌晨開跑。（記者粘藐云攝）

高雄馬拉松今凌晨開跑。（記者粘藐云攝）

高雄馬拉松今凌晨開跑，球后戴資穎（左三）與高雄市長陳菊（左四）一同鳴槍。（記者粘藐云攝）

高雄馬拉松今凌晨開跑，球后戴資穎（左二）與高雄市長陳菊（左三）一同鳴槍。（記者粘藐云攝）

高雄馬拉松今凌晨開跑。（記者粘藐云攝）

高雄馬拉松今凌晨開跑。（記者粘藐云攝）

戴資穎今擔任鳴槍嘉賓（左三）。（記者粘藐云攝）

高雄馬拉松路線圖。（大會提供）