本田菁英賽第3回合 潘政琮總計213桿並列31名 李斯特203桿獨走

潘政琮（左）賽後為小球迷簽名合影。（潘政琮提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣好手潘政琮連著3天在本田菁英賽，都打出71桿，目前以總計213桿並列31名。美國選手李斯特暫以以203桿獨走，不過只有1桿領先優勢。

本田菁英賽第3回合，潘政琮（中）又打出71桿。（潘政琮提供）

本田菁英賽今天打完第3回合，潘政琮只在第1洞和第18洞打下博蒂，其他小鳥都沒抓到，後9洞還吞下3個柏忌，其中兩個短洞開球沒上果嶺，花掉桿數。前3回合小潘在後9洞加起來多花了8桿，推桿的影響比較明顯。今天他打完比賽之後，還花了一點時間為年輕的觀眾們簽名，還與球迷合影留念。

潘政琮（左）賽後花了一些時間為年輕球迷簽名。（潘政琮提供）

潘政琮（左）賽後為小球迷簽名。（潘政琮提供）

潘政琮（左）賽後為小球迷簽名。（潘政琮提供）

連續兩回合都打出66桿的李斯特，在54洞打完之後成為單獨領先者，他以低於標準桿7桿的203桿排第1，場地難度從領先者的成績就看得出來。

他在最後1洞第2桿進攻果嶺時打進沙坑，但精采地從沙坑救上果嶺，球停在洞口旁不到1呎，是他以1桿領先J.湯瑪斯和辛普森的關鍵。

「老虎」伍茲今天穩定打出3個博蒂、2個柏忌的69桿，以總計210桿上升到並列11名。這回合前12洞他只有1隻小鳥，靠著第13洞推進15呎博蒂，和最後1洞長草區幾近完美的短切球再賺1鳥，紅字成績繳卡。

這是伍茲自2015年Windham錦標賽第3回合之後，相隔917天首次在美巡賽事打出6字頭桿數，復出之路越走越有感覺。

他表示，最後1回合變數很多，尤其最那幾洞，所以要早早把桿數搶到手，再看場上成績的變化。