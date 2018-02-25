NBA》只要做到這一點 「一眉哥」明年就能拿史上最大約

如果本季能再入選NBA最佳陣容，鵜鶘「一眉哥」A.戴維斯將能成為NBA「薪」一哥。（美聯社）

〔記者蔡厚瑄／綜合報導〕鵜鶘「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）昨主場出戰熱火，34投17中繳出45分17籃板5抄截外帶5火鍋，寫下鬼神數據，若「一眉哥」在本季能再次入選最佳陣容，那麼明年夏天將有望獲得5年2.3億美元（約67.2億台幣）的NBA史上最大約！

鵜鶘陣中雙塔之一「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）1月底因左阿基里斯腱斷裂，本季宣告報銷，這對鵜鶘無疑是一大打擊，也讓A.戴維斯得一肩扛起球隊重責，不過目前為止，他卻繳出場均27.7分、10.9籃板和2.2火鍋，2.4助攻和1.4次抄截無可挑剔的數據，表現十分亮眼。

鵜鶘「一眉哥」A.戴維斯。（資料照，美聯社）

而根據記者Bobby Marks報導，如果A.戴維斯今年能再度入選最佳陣容，那麼他將有資格在2019年夏天，與鵜鶘簽下一份5年2.3億美元的天價合約，擠下勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）的5年2.01億美元與雷霆「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）的5年2.05億美元，成為NBA「薪」一哥。