NBA》厄文「準大三元」 綠衫軍客場擊敗尼克

厄文。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今客場挑戰尼克，靠著一哥厄文（Kyrie Irving）拿下「準大三元」的31分9籃板8助攻帶領下，終場綠衫軍以121：112擊敗尼克。

首節比賽綠衫軍新秀J.布朗（Jaylen Brown）延續明星賽好手感，單節攻下10分，不過尼克替補後衛伯克（Trey Burke）在最後一分鐘連拿7分，硬是將比分逆轉，首節打完尼克以24：23領先。

第二節厄文開始接管比賽，單節攻下10分，帶領綠衫軍反超比分，不過尼克靠著小哈達威（Tim Hardaway Jr.）提供外線火力緊咬比分，半場打完塞爾提克以59：56領先。

進入下半場厄文熱身完成，在第三節狂拿15分幫助綠衫軍拉開比分，進入第四節雖然尼克靠著伯克的三分球加切入得分，一度將比分追進到僅剩2分差，不過J.布朗隨後暴發連拿12分幫助球隊守住勝利，終場綠衫軍以121：112擊敗尼克。

綠衫軍除了厄文拿下「準大三元」外，J.布朗也有24分進帳，禁區大鎖哈佛德（Al Horford）則繳出13分10籃板「雙十」成績。尼克後衛伯克拿下26分8助攻，小哈達威則攻下17分。

J.布朗。（美聯社）

伯克。（美聯社）