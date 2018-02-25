MLB》張育成春訓首亮相 攻守俱佳表現超亮眼

印地安人內野手張育成。（取自張育成臉書）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟季前熱身賽昨開打，繼台灣好手林子偉、李振昌之後，效力於印地安人內野手張育成今也在大聯盟熱身賽首度出賽，對戰響尾蛇在第4局替補上場守三壘，繳出3打數2安打包括一支二壘安打，3次守備0失誤，展現全能身手表現亮眼。

22歲的台灣小將張育成今年被列入40人名單，原本為游擊手的張育成，因球隊已有金手套級的游擊手林多（Francisco Lindor）在，張育誠也在教頭法蘭柯納（Terry Francona）建議下加練三壘，首度參加大聯盟春訓也以三壘手亮相。

張育成除游擊本行外，教練團也告知他加練三壘。（資料照，記者林正堃攝）

張育成今天在4局下接替三壘手迪亞茲（Yandy Diaz）上場守備，並策動一次雙殺守備，3次守備0失誤。打擊方面有大有斬獲，6局上首打席就敲出二壘安打，7局雖遭到三振，但9局上把握本場比賽最後一次打擊機會，敲出一壘安打，攻守俱佳表現相當出色。

而印地安人今天在熱身賽也火力全開，全場敲出18安，包含4發全壘打，即使響尾蛇此役輪番派出10位投手仍壓制不住印隊砲火齊發，最終印地安人就以11：2在第二場熱身賽痛宰響尾蛇。