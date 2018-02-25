路跑》3年拿2冠 肯亞好手查爾斯好愛高雄

全馬男子組第一名查爾斯。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕2018高雄MIZUNO國際馬拉松今在凌晨6：20分於世運主場館熱鬧開跑，吸引超過2萬名跑者共襄盛舉，全馬男子組前5名都由肯亞好手包辦，第一名的查爾斯以2小時17分40秒完賽。

查爾斯曾在2016年高雄馬拉松奪冠，今年再度來台挑戰，以2小時17分40秒完賽，且衝線後一度體力不支倒地，由醫護人員攙扶離場，他表示這是他三度參與高雄馬，拿下2次冠軍，讓他對這個城市留下很棒的印象。

全馬男子組第一名查爾斯抵達終點後倒地。（記者粘藐云攝）

全馬男子組第一名查爾斯抵達終點後倒地，醫護組前往查看狀況。（記者粘藐云攝）

第3名的詹姆斯穿著台灣國旗上衣出席記者會，他表示這是先前賽事的獎品，但他經常來台灣參賽、訓練，這是他展現友好的方式之一，今日他以2小時18分完賽。

肯亞選手詹姆斯。（記者粘藐云攝）



全馬男子組國內第一名為世大運國手陳秉豐，他以2小時39分43完賽，總排名第8，另一台灣好手柯世傑則以1秒之差居第二、總排第9。

全馬男子組國內第一名陳秉豐。（記者粘藐云攝）

全馬男子組國內第一名陳秉豐（左）、第二名柯世傑（右）。（記者粘藐云攝）

全馬女子組第一名為內蒙古名將何引麗，她以2小時42分完賽，國內第一名為朱盈穎，跑出3小時01分20秒完賽，1月她才在台北馬拉松封后。

全馬女子組第一名何引麗。（記者粘藐云攝）

朱盈穎。（記者粘藐云攝）